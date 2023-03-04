فن ومشاهير

كيف احتفل جمهور محمد صبحي بعيد ميلاده في حضور النجمة سيمون.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس الجمهور الحاضر لـ مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" بعيد ميلاد النجم الكبير محمد صبحي بحضور النجمة سيمون والشاعر الكبير جمال بخيت، وعقب انتهاء العرض وأثناء تحية محمد صبحي وأبطال مسرحيته للجمهور الذي ملأ المسرح عن آخره، تفاجأ محمد صبحي بتورته تقدمها له النجمة وفاء صادق علي المسرح؛ ليبدأ الجمهور في غناء اغنية عيد الميلاد " Happy birthday " .

يجسد الفنان الكبير محمد صبحي خلال العرض المسرحي "عيلة اتعمل لها بلوك" 4 شخصيات عبر أزمنة وعصور من تاريخ مصر الحديث، فالعرض يبدأ عام 1927 زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر ونضال سعد زغلول حيث يجسد شخصية "زينهم"، ويستمر فيما بعد عبر الحقب التاريخية المتتالية علي مصر في تجسيد شخصيات أخرى متعددة ما بين الأب والأبن والجد.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد، ويستمر عرضها حتي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان وتستأنف عروضها في موسم عيد الفطر وما بعده، والمسرحية  كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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