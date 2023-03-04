شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر ياسر جلال ومى عمر في مسلسل "علاقة مشروعة" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لقناة dmc، عن الصور الأولى لمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجمين ياسر جلال ومى عمر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج خالد مرعى، وتأليف سماح الحريرى، حيث ظهر النجمان بشكل الشخصيات التي سيظهران بها في العمل الفني، إنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.



علاقة مشروعة

يعرض مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال على قناتى الحياة وdmc، بالإضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2023، وهو مسلسل اجتماعى مكون من 15 حلقة.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج فى نهاية الأحداث.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.



مى عمر