شكرا لقرائتكم خبر عن النساء في أفلام يوسف إدريس ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ضمن فعاليات دورته السابعة ندوة بعنوان "المرأة في الأفلام المأخوذة عن أدب يوسف إدريس"، وذلك بمشاركة الدكتورة نسمة يوسف إدريس والأديب أحمد أبو خنيجر والمخرج مجدي أحمد علي ويدير الندوة المخرجة ماجي مرجان.

وتقام الندوة يوم الأربعاء 8 مارس في العاشرة والنصف صباحاً، وتتناول النماذج المختلفة للمرأة في أفلام مأخوذة عن أعمال يوسف إدريس ومنها "الحرام" و"النداهة" و"بيت من لحم"، و"علي ورق سيلوفان" و"قاع المدينة" و"لا وقت للحب".

ويشارك فى الدورة السابعة، نحو 61 فيلماً، ما بين طويل وقصير "روائى وتسجيلى ورسوم متحركة"، وتتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز فى مسابقتى الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

‎واختارت إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة الفيلم الراوئى القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعى ليعرض فى الافتتاح فى عرضه العالمى الأول.

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تكريم النجمة الأسبانية "كوكا إسكريبانو"، فى حفل الافتتاح وذلك لما تمتلكه من سجل سينمائى حافل بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس فى فيلم "أمطار الصيف" عام 2006.

‎يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة فى الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان.