شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على التيزر الدعائى لمسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غلب على التيزر الدعائى الأول لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى طرحته شركة "ميديا هب"، طابع الكوميديا وذلك من خلال بعض الجمل والإفيهات للنجوم المشاركين في المسلسل وهو محمد رمضان وزينة وهالة صدقي.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل 3 تيزرات دعائية للمسلسل تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل، حيث أشاد رواد السوشيال ميديا بالشكل الجديد الذى ظهر به محمد رمضان، لاسيما أنه يقدم شخصية جديدة في مسلسل "جعفر العمدة" .

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة DMC فى شهر رمضان المقبل، وطرح القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال اليومين الماضيين، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون فى نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.