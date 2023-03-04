شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يتجه بالشكر لأعضاء نقابة المهن التمثيلية بعد فوزه أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بالشكر إلى أعضاء النقابة، وذلك بعدما عبروا عن وعيهم تجاه النقابة بصورة عملية على أرض الواقع حينما نزلوا بكثافة، وتواجدوا في الانتخابات منذ الساعات المبكرة لبدء التصويت حتى انتهائه.

وأضاف خلال البيان على تعهد المجلس الجديد بمواصلة جهده من أجل رفعة الفن المصرى، والنهوض به ودعم الرواد من الفنانين الشباب، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي بدأها المجلس بتشكيله السابق.



أشرف زكى

وقد احتفل الدكتور أشرف زكي ، والفنان إيهاب فهمى، أمس وسط أنصارهما بعدما أعلنت نتائج انتخابات نقابة الممثلين، وأظهرت فوز زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية في الانتخابات، التي أقيمت داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، والتي شارك فيها عدد كبير من الفنانين للإدلاء بأصواتهم خلالها، بعدد أصوات 916 صوتا.

وفاز بمقعد عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية بتجديدها النصفي كل من: أحمد بدير، وأشرف طلبة، وإيهاب فهمي، وعفاف رشاد، ونهال عنبر وعلي كمالو.

وأدلى عدد من نجوم الفن بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة داخل نادي النقابة، منهم حسن الرداد، حنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، شيكو، المخرج رامي إمام، هاجر أحمد، نضال الشافعي، أحمد التهامي، سلوي خطاب، محمد ثروت، السيناريست أيمن سلامة.

كما حضر أمير كرارة، هاني سلامة، ندي بسيوني، شهيرة ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، مصطفى شعبان، نبيلة عبيد، ماجدة زكي، سامح الصريطي، علا رامي، سميرة محسن، هاني سلامة، بسمة، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، عمر السعيد، ريهام حجاج، عبير صبرى.

وأدلى كل من يحيى الفخراني، نجلاء بدر، أحمد فهمي، ريم مصطفى، سامى مغاورى، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوى مصطفى، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، أحمد آدم، سوسن بدر، طارق لطفي، آيتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، أوس أوس.

وشارك في الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولى كل من، أشرف زكى، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان إيهاب فهمى وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، أيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف.

وأقيمت انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى، وحلمى فودة، وأحمد السيد أبو موسى.