شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا: أريد العيش أكثر فى حياة العزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت النجمة العالمية ليدي جاجا، على الحياة وسط الجمهور، لكن مع استعداد الفنانة البالغة من العمر 36 عامًا لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، يبدو أنها تفكر فى إجراء بعض التغييرات الهادئة.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، قالت المغنية الشهيرة فى مقابلة مع Wallpaper: "أنا مهتمة حقًا بالعيش أكثر في حياة العزلة، من الجيد أن يكون لديك وقت فقط لتكون وحيدًا، وأن تكون واسع النطاق، وتعلم أنك كافٍ.. كنت أتمنى أن أخبر نفسي بهذا وأنا أصغر فى السن".

ويمكن للممثلة التى حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في عام 2019 عن فيلم Shallow أن تحصل على جائزة الأوسكار الثانية لها في 12 مارس الجارى، حيث تم ترشيحها في نفس الفئة عن أغنية Hold My Hand، أغنية فيلم Top Gun: Maverick، حيث تلقي فيلم الحركة من بطولة توم كروز ومايلز تيلر، 6 ترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم.

أكدت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة التى ولدت باسم "ستيفانى جوان أنجلينا جيرمانوتا"، "أنا في الواقع لا أقضي الكثير من الوقت في هوليوود"، وقالت "قد أبدو كما أفعل، لأنه في بعض الأحيان يحدث موسم الجوائز وتراني على السجادة الحمراء"، وأضافت جاجا: "أحيانًا أريد أن أكون وحيدة لا يوجد حولي ناس.. أحيانًا أريد فقط أن أعزف على البيانو.. أحيانًا أسمع لحنًا في رأسي وأغنيه بصوت عالٍ.. أسجلها بسرعة كبيرة، أركض إلى البيانو".

وأوضحت أيقونة الموضة، التي بدأت مسيرتها الفنية في منطقة لوار إيست سايد في نيويورك، "عندما كنت أصغر سناً، أمضيت الكثير من الوقت بمفردي في كتابة الموسيقى.. ولكن كلما نجحت أكثر، شعرت أنني بحاجة إلى أشخاص آخرين ليخبروني أنني كنت رائعًا."

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن موقع TMZ كشف عن رفع دعوى قضائية ضد النجمة الشهيرة ليدى جاجا، من قبل امرأة تدعى جينيفر ماكبرايد، بسبب كلابها والتى وعدت سابقًا بمكافأة لمن يعثر عليها بعد سرقتها.

وذكر التقرير أنه على الرغم من اتصال المرأة مباشرة مع ليدى جاجا، واتهامها بارتكاب الجريمة، فإنها تزعم أنه يجب على جاجا، أن تدفع لها 500 ألف دولار، قيمة مكافأة كانت قد أعلنت عنها، لمن يعيد كلابها، وهو ما فعلته المرأة، بعد أن أعادت الكلاب بعد يومين من اختطافها.

الكلاب

شريكة سارقو كلاب ليدى جاجا تطالبها بمكافأة العثور عليهم

وقالت نائبة المدعي العام فى مقاطعة لوس أنجلوس، ميشيل هانيسي، إن المرأة جينيفر ماكبرايد كانت أكثر من مدركة أن كلاب ليدي جاجا قد سُرقت عندما أعادتهم على أمل الحصول على المكافأة، حيث إنها كانت شريكة للرجال المتهمين في القضية، الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون إشراكها معهم في الجريمة دون أن يتم اكتشاف أمرها، لأنها امرأة بيضاء.

وتقول جينيفر ماكبرايد، فى الدعوى القضائية، إن المغنية لم تقدم أبدًا ما وعدت به من مكافأة قدرها 500000 دولار، خاصة أنها وعدت أن تقدم المكافأة، "بدون طرح أي أسئلة" عندما أعلنتها، في فبراير 2021، بعد سرقة كلابها كوجي وجوستاف.

تريد المرأة الآن من المحكمة، إجبار ليدي جاجا، على دفع مبلغ المكافأة، بل والمطالبة بمضاعفة التعويضات إلى ثلاثة أضعاف، لتصل لـ 1.5 مليون دولار، بدعوى نشر المكافأة المضللة.