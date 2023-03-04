أشهر نجمات الدراما على الساحة الفنية كانت تتمنى أن تصبح دكتورة تجميل وأقنعتها ريهام عبدالغفور لقبول أحد أدوارها.. من هي؟

كتب امير فتحي في السبت 4 مارس 2023 02:44 مساءً - كشفت الفنانة رنا رئيس عن أمنيتها في صغرها وهي أن تصبح طبيبة تجميل، وذلك بسبب حبها لدراسة علم الأحياء، بجانب الحديث عن الأدوار التي تقدمها خلال أعمالها الفنية.

وقالت رنا رئيس، في تصريحات تليفزيونية، أنها درست الإعلام وتحب التمثيل منذ صغرها، مشيرة إلى أنها كانت تفضل دراسة علم الأحياء منذ الصغر وكانت تريد أن تكون طبيبة، وبالأخص طبيبة تجميل.

وأضافت رنا رئيس، أنها تتعامل مع شخصياتها في الأفلام والدراما على أنها جزءا من الواقع، مؤكدة أنها اصطحبت شقيقتها في أول عرض للتصوير لها في 2017؛ لأنها كانت متوترة بشكل كبير جدًا.

أما عن كيفية تعاملها مع التعليقات السلبية على مواقع السوشيال ميديا، قالت رنا رئيس، إن والدتها تقرأ الكوميكس الساخر عبر السوشيال ميديا، إلا أنها تستفيد من الإيجابي من هذه الانتقادات، مضيفة أنها تشعر بالتوتر من هذه الانتقادات، وتنزعج منها بشكل كبير.

رنا رئيس: ريهام عبدالغفور سبب مشاركتي في «أزمة منتصف العمر»

قالت الفنانة رنا رئيس إنها رفضت المشاركة في مسلسل «أزمة منتصف العمر» في البداية، لأنه تصويرها كان خارج مصر، موضحة: «متعودتش أكون لوحدي وبحب أكون وسط أهلي».

وأوضحت: «رنا»، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الفنانة ريهام عبدالغفور هي من أقنعتها لقبول الدور والمشاركة في المسلسل، إذ تحدثت «ريهام» مع والدة «رنا» وأقنعتها بالدور.

وتابعت: «ريهام عبدالغفور وكريم فهمي وهند عبدالحليم حسسوني إني وسط عيلتي.. رغم إني كنت خارج مصر وعايشة لوحدي».

وأكدت ريهام عبدالغفور صعوبة تقبل فكرة المسلسل لأنها «صادمة ومدمرة ولا يستوعبها عقل»، على حد تعبيرها.

مسلسل «أزمة منتصف العمر»

يُذكر أن مسلسل “أزمة منتصف العمر” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتجسد ريهام عبدالغفور دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث، بعدما تنشأ علاقة بين ريهام وزوج ابنتها.

وحقق مسلسل “أزمة منتصف العمر” نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية، بسبب جرأة القصة واختلاف شخصياتها، إذ تعاني كل شخصية في العمل من أزمة نفسية معينة.

الجدير بالذكر أن مسلسل “أزمة منتصف العمر” يشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عادل ومعالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل وإخراج كريم العدل.

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

آخر أعمال رنا رئيس :

الجدير بالذكر أن رنا الرئيس عرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي” الذي تم عرض جزئه الاول بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

شارك البطولة عدد من النجوم ومنهم ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنه اسمها سارة، ويصبح مسؤولا عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

شاركت رنا الرئيس أيضًا مؤخرًا في “فيلم فارس” شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

تدور أحداث فيلم فارس في إطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

رنا رئيس تتعاون مع علي ربيع :

وكانت قد انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس لمسلسل “نصي التاني” بطولة الفنانة على ربيع والذى يعود به إلى الساحة الدرامية بعد غياب لمدة عام واحد، منذ مسلسل “أحسن أب”، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

وبدأ الفنان علي ربيع، التحضيرات لمسلسل “نصي التاني” استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة.

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»، والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

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