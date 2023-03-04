سخرية واسعة من ياسمين صبري بسبب تسريحة شعرها “الغريبة”.. لن تصدق كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في السبت 4 مارس 2023 02:44 مساءً - نشرت ياسمين صبري، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، «إنستجرام»، ظهرت فيها معتمدة على تسريحة شعر غريبة عرضتها للسخرية والانتقادات.

تفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين صبري في التعليقات، والتي جاء بعضها ساخرًا من تسريحة شعر الفنانة المصرية متسائلين عن سبب اختيارها لهذه الإطلالة.

تسريحة ياسمين صبري تعرّضها للسخرية

ظهرت ياسمين صبري معتمدة على تسريحة شعر مرتفعة للغاية من الأمام وهو ما اعتبره البعض أنه لا يتناسب مع ملامحها.

تسريحات شعر ياسمين صبري

اعتادت ياسمين صبري على الظهور بتسريحة الشعر المنسدل أو الملموم من الخلف، ولكن هذه المرة جاء الشعر مرفوع بدرجة كبيرة من الأمام وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها في تعليقات منها: “إيه البف ده يا فنانة؟”، “تسريحة الشعر الغريبة دي ليه”، “”ده على سبيل التغيير ولا لفت الانتباه تسريحة الشعر دي”.

ياسمين صبري في أحدث ظهور لها على إنستجرام

فيما جاءت بعض التعليقات التي اعتبرت أن ياسمين صبري تحولت لنسخة من نادين نسيب نجيب في هذه الإطلالة فكتب متابع: “صايرة نسخة من نادين نسيب نجيم”.

ياسمين صبري في أحدث ظهور لها على إنستجرام

تعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها ياسمين صبري بإطلالة تعرضها للسخرية وذلك بعد إطلالة ظهرت بها في قطر تسببت في سخرية البعض منها. حيث اعتمدت ياسمين صبري في الإطلالة الأولى على جمبسوت بيضاء تملأها الكسرات وهو ما سخر منه متابعون في تعليقات منها: “مفيش عندكم مكوة؟”.

ياسمين صبري تبهر متابعيها بملابس رياضية

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها، وتألقت “ياسمين” في الصور بإطلالة رياضية لافتة، حيث ارتدت ليجن أسود مزي باللون الفوشيا مع توب أسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

أنتعلت ياسمين صبري حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارت و اعتمدت على البساطة لذا نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

ياسمين صبري تعود للسينما بعد 4 سنوات

تعاقدت ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم».

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

ياسمين صبري في رمضان 2023

كما أعلنت ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

حيث ردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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