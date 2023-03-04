فوز الفنان أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية المصرية

فاز الفنان الدكتور أشرف زكي، بمنصب نقيب المهن التمثيلية المصرية، بعد اكتمال فرز الأصوات التي أقيمت بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية فوز الفنان أشرف زكي، بمقعد النقيب بعدما حاز على عدد كبير من الأصوات خلال الانتخابات، علماً أنه يفوز بهذا المنصب للمرة الخامسة.

وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على حضور الانتخابات تزامناً مع بدئها، من أبرزهم أمير كرارة، مصطفى شعبان، طارق لطفي، لطفي لبيب، عبير صبري، رانيا فريد شوقي، أحمد السقا، ريهام عبد الغفور، وآخرين .

على جانب آخر سادت حالة من الفرحة داخل أروقة النقابة، من قبل عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عن فرحتهم بفوز أشرف زكي مرة أخرى بمقعد النقيب.

وحرصت الفنانة روجينا على التواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لدعم زوجها الدكتور أشرف زكي والوقوف بجانبه مع بدء الانتخابات التي أقيمت بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية.

وعقب الإعلان عن النتيجة وفوز الدكتور أشرف زكي بمنصب النقيب، وثّقت روجينا تلك اللحظة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، حيث قامت بإحتضان زوجها عقب الإعلان بفوزه فوراً.

وعلقت على الفيديو قائلة "مبررروك نجاح بأغلبية الأصوات".

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