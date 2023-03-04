شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يوضح أسباب عدم رغبته فى تسمية نفسه بـ"الممثل الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم العالمى إدريس إلبا، لانتقادات الشهر الماضى بعدما صرح بأنه لم يعد يصف نفسه بـ"ممثل أسود"، فحسب ما نشر موقع "ديلي ميل"، أثار نجم لوثر، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو من أصول غانية وسيرالية كريولية، رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أوضح بالتفصيل كيف كان يعتقد أن تسميته بالـ"الممثل الأسود" تضعه فى "صندوق" وأن "الهوس" بالعرق يمكن أن يعيق التطلعات والنمو.

قال النجم العالمى فى تصريحات لـ Esquire: "علينا أن ننمو.. بشرتنا ليست أكثر من مجرد جلد"، وأضاف: "العنصرية حقيقية جدا.. ولكن من وجهة نظرى، فهى قوية بقدر ما تسمح لها أن تكون"، وانتقد النجم المعجبين الذين اتهموه بـ"إنكار بشرته السوداء" بتعليقاته المثيرة للجدل، قائلا: "أنا أقول إنني لا أحب أن أطلق على نفسي اسم الممثل الأسود هو من اختصاصى.. هذا أنا وليس أنت.. لذا لا تستدير وتقول لى، أنا أنكر بشرتي السوداء.. أين أنكرت ذلك؟ ولماذا أنكر".. إنه مجرد غباء".



ادريس البا

إدريس ألبا يفسر تصريحاته للجمهور عبر تويتر

وأوضح إدريس أن اختيار أن يكون ممثلاً، ليس لعدم وجود تنوع في المهنة، ولكن لأنها كانت مهنة شعر أنه سيزدهر فيها، وتابع: "عندما تصعد السلم، تسأل عن شعورك أن تكون أول أسود يفعل هذا أو ذاك.. حسنًا، إنه نفس الشيء لو كنت أبيضًا.. إنها المرة الأولى بالنسبة لى.. لا أريد أن أكون أول أسود.. أنا أول إدريس".

وبعد المقابلة، قرر نجم لوثر الانتقال إلى Twitter والتوسع فى تصريحاته، مع التأكد من أن يعرف الجميع أنه رجل أسود وفخور بذلك، قائلا: "لا توجد روح على هذه الأرض يمكنها التساؤل عما إذا كنت أعتبر نفسي رجلًا أسودًا أم لا.. "كونك" ممثلًا هذه مهنة، مثل أن أكون "مهندسًا معماريًا"، لا يتم تحديدها حسب العرق ومع ذلك، لا تحدد عملك على أساس عرقك".

وكان الممثل العالمي إدريس إلبا، شعر أنه بحاجة إلى توضيح عن هويته حيث تحدث عن عدم رغبته في تعريف نفسه على أنه ممثل أسود، وفي مقابلة كشف النجم المولود في لندن، والذي يبلغ من العمر 50 عامًا، أن تسمية بالممثل الأسود تضعه في "صندوق"، وأن "الهوس" بالعرق يمكن أن يعيق التطلعات والنمو الفني. إدريس البا

إدريس ألبا: فخور بكوني رجلا أسود ولكن ليس ممثلاً أسود