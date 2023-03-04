شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رشا مهدى تتلقى عزاء والدتها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة رشا مهدى عزاء والدتها اليوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وشيعت جنازة والدة الفنانة رشا مهدي التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضى، بحضور عائلتها وأصدقائها، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة.

وكانت رشا مهدي قد أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها علي "تويتر"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله!، نسألكم الدعاء".

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

كما تشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة النجمان آسر ياسين وعمرو يوسف، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى، ويشارك به عدد كبير من الفنانين .