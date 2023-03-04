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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تحذف تطبيقات السوشيال ميديا من هاتفها وتكشف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش أنها حذفت جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى من هاتفها والسبب هو علاقتها المعقدة بالإنترنت، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، كشفت إيليش عن قرارها خلال الإعلان الترويجى لبودكاست "Conan O’Brien Needs a Friend".
بيلي ايليش
وقالت الفنانة فى مقطع من الحلقة إنها لم تعد تنظر إلى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى لأنها بالفعل حذفتها من هاتفها، مؤكده أن هذه الخطوة كانت "إنجازا ضخما" بالنسبة لها خصوصا أنها كانت مدمنة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت إيليش "أشعر وكأنني نشأت في الوقت المثالي للإنترنت عندما لم يكن الإنترنت مناسبًا لدرجة أنني لم أحظ بطفولة.. لقد مررت بالفعل بطفولتى.. وكنت أفعل أشياء فى أوقات طويلة مثل الألعاب على أجهزة الكمبيوتر، ولكن عندما أصبحت مراهقة كانت هناك أجهزة iPhone، ثم كبرت قليلاً، كان هناك كل ما أصبح لدى، فكوني على الإنترنت طوال الوقت فهو وهم شعبى".بيلي إيليش وصديقها بإطلالة غريبة على ريد كاربت Film Gala.. ملفوفين فى بطانية
وعلى جانب آخر، يشار إلى أن المغنية بيلي إيليش، ظهرت - فى وقت سابق - مع صديقها الجديد جيسي راذرفورد، على السجادة الحمراء لأول مرة خلال حفل 2022 LACMA Art + Film Gala في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة خطفا بها الأنظار، بعدما بدا صديقها ببيجامة ولم يكتفيا بذلك، ولكن ادهشا المصورين حينما اصحبا "بطانية" معهما قاما بوضعها عليهما اثناء التقاط الصور.
بيلى، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، وجيسي البالغ 31 عامًا، وصفت المواقع الأجنبية ظهورهما بالعرض الغريب، وهم يلتفون معًا في البطانية كبيرة.
بيلى ايليش
من ناحية أخري، سبق وفازت النجمة بيلي إيليش فى نهاية اغسطس بجائزة أغنية العام عن أغنيتها Happier Than Ever، فيما فاز هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام عن ألبومه Harry's House، بينما فاز فريق bts الكروي الجنوبي بجائزة أفضل فريق، وذلك في حفل توزيع جائزة MTV Video Music Awards والذي أقيم في مركز برودنشيال بنيو جيرسي.
بيلى ايليش