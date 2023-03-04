شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تحذف تطبيقات السوشيال ميديا من هاتفها وتكشف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش أنها حذفت جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى من هاتفها والسبب هو علاقتها المعقدة بالإنترنت، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، كشفت إيليش عن قرارها خلال الإعلان الترويجى لبودكاست "Conan O’Brien Needs a Friend".



بيلي ايليش

وقالت الفنانة فى مقطع من الحلقة إنها لم تعد تنظر إلى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى لأنها بالفعل حذفتها من هاتفها، مؤكده أن هذه الخطوة كانت "إنجازا ضخما" بالنسبة لها خصوصا أنها كانت مدمنة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت إيليش "أشعر وكأنني نشأت في الوقت المثالي للإنترنت عندما لم يكن الإنترنت مناسبًا لدرجة أنني لم أحظ بطفولة.. لقد مررت بالفعل بطفولتى.. وكنت أفعل أشياء فى أوقات طويلة مثل الألعاب على أجهزة الكمبيوتر، ولكن عندما أصبحت مراهقة كانت هناك أجهزة iPhone، ثم كبرت قليلاً، كان هناك كل ما أصبح لدى، فكوني على الإنترنت طوال الوقت فهو وهم شعبى".