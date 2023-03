شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين بمهرجان الإسماعيلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ24 المقبلة 3 من صناع الأفلام والنقاد البارزين سواء فى مصر أو عالميا.

وتشمل قائمة المكرمين مدير التصوير السينمائى محمود عبد السميع، الذى يعمل حاليا مستشارا لشئون المقتنيات بمشروع متحف السينما المصرية التابع للشركة القابضة للسينما بوزارة الثقافة، ورئيس جمعية الفيلم ورئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوى.

بدأ محمود عبد السميع العمل مدير تصوير قبل تخرجه فى كلية الفنون التطبيقية عام 1966 وشارك فى الأفلام التسجيلية والتجريبية بشركة "فيلمنتاج" برئاسة سعد الدين وهبة (إحدى شركات القطاع العام بوزارة الثقافة) وكان أول أعماله فيلما (الإيقاع) و(صناع النغم) إخراج صبحى شفيق ولم يعمل مساعدًا مع مصورين آخرين وهذا ما يندر حدوثه في هذه المهنة.

تكريم الناقد محمود على

كما تكرم إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الناقد السينمائى والمؤرخ محمود على، الذى سبق أن تقلد منصب مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها بالإنابة، كما حصل على العديد من التكريمات، حيث حصل على تكريم من المركز الكاثوليكى فى عام 2017 وتم تكريم بجمعية الفيلم عام 2018.

وشغل الناقد محمود على عضوية جمعية النقاد وجمعية كتاب ونقاد السينما وعضو لجنة التحكيم فى جمعية الفيلم 1999، كما كان عضو لجنة التحكيم المهرجان القومى للسينما 2001، وشارك فى بانوراما السينما المصرية بمهرجان تورنتو بإيطاليا فى نوفمبر 2002

تكريم المخرج مارك كازينز

حرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة على تكريم المخرج الأيرلندى مارك كازينز، أحد أبرز صناع الأفلام التسجيلية، وولد فى 3 مايو 1965 فى بلفاست أيرلندا الشمالية، واشتهر بأعمال منها March on Rome و The First Movie و The Eyes of Orson Welles.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 14 مارس الجارى، ويعقد المهرجان سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه بنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، بالإضافة إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر وبعضها يعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية.