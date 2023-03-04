أول فنانة تكشف كواليس وقوعها ضحية برنامج رامز جلال 2023.. تعرّضت لإصابة وكُسرت يدها!

كتب امير فتحي في السبت 4 مارس 2023 12:50 مساءً - وقعت الفنانة المصرية نسرين أمين ضحية لبرنامج المقالب الذي يقدمه النجم رامز جلال كل عام في شهر رمضان 2023.

قالت نسرين أمين: “السنة دي اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز واتصابت في إيدي، والمقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يتحمله”، حسب تصريحاتها في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة “نجوم FM”.

وأضافت: أنا معملتش في رامز اللي أنا عايزاه أوي عشان الكاميرات، وقولت اللي ينفع يتقال قدام الكاميرا.

يُذكر أن الفنانة نسرين أمين وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز تحت الأرض” الذي عرض في رمضان 2017.

فيلم رهبة

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة “فيلم رهبة” أمام النجم الشاب أحمد الفيشاوي.

وتجسد نسرين أمين، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.

فيلم “رهبة” بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.

نسرين أمين في رمضان 2023

وتعاقدت الفنانة نسرين أمين على المشاركة في مسلسل تحت الوصاية بجوار النجمة منى زكي، والذي تنافس من خلاله في موسم رمضان 2023، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بداية التصوير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية مستوحاة من قصة الحاجة صيصة، ابنة محافظة الأقصر، التي حصلت على جائزة الأم المثالية عام 2017، وتتضمن قصتها رحلة كفاح طويلة لأكثر من 40 عاماً، بدأت منذ وفاة زوجها وهي حامل في الشهر السادس، فقررت التنكر في زي رجالي لكي تعمل، خاصة أن تقاليد الصعيد في هذا الوقت كانت تمنع عمل المرأة، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

من ناحية أخرى، تشارك نسرين أمين في رمضان 2023 بمسلسل “بابا المجال” مع مصطفى شعبان وباسم سمرة وسوسن بدر وجومانا مراد ورياض الخولي وسماء إبراهيم ومحمود حافظ وأحمد كشك ومحمد رضوان وعارفة عبد الرسول وهبه حسن وفرح يوسف.

أحدث أعمال نسرين أمين

أحدث أعمال نسرين أمين السينمائية كان “فيلم واحد تاني“، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.

وشاركت نسرين أمين في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن أخر أعمال نسرين أمين التلفزيونية مسلسل “لما كنا صغيرين“، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبد العزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل “حرب الجبالي“، من إنتاج المنتج صادق الصباح. وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا”. مسلسل “حرب الجبالي” بطولة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.

نسرين أمين تتحدث عن أحدث أفلامها «واحد تاني»

وكشفت الفنانة نسرين أمين، عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات السوشيال ميديا المختلفة .

وقالت “أمين” في أحدث تصريحاتها لاحد المواقع الإخبارية المحلية أنها تحب كثيرًا أن تتواجد مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا وتتابع ردود الأفعال على أعمالها من خلالها”.

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن رأيها في المنافسة بموسم عيد الفطر الذي تشارك فيه بفيلم ” واحد تاني”، قائلة: لا توجد منافسة مع الاعمال المطروحة فكل فيلم له جمهوره وطبعه، وفي النهاية المستفيد من هذا التنوع هو الجمهور فأمامه اكثر من خيار”.

وكانت قد عبرت الفنانة نسرين امين بسعادتها للتواجد في فيلم” واحد تاني” مع الفنان احمد حلمي، وكشفت عن أسباب حماسها للعمل.

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