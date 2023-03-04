شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وأبطال "جعفر العمدة" يودعون المسلسل بعد أسبوع تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد رمضان وأبطال مسلسل جعفر العمدة المشاهد الخارجية للعمل فى شوارع القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من معظم المشاهد الداخلية على مدار الأسابيع الماضية، ويتبقى أسبوع فقط وينتهى فريق العمل من آخر المشاهد ليكون أول المسلسلات التى يتم الانتهاء من تصويرها قبل بدء العرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة DMC فى شهر رمضان المقبل، وطرح القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال اليومين الماضيين، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون فى نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.