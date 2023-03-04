شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "الشرك" جمعت هؤلاء النجوم وأخرجها نجيب الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة روز اليوسف عام 1926 فى بطولة مسرحية "الشرك" لفرقة الريحانى وشاركها البطولة الفنان الكبير نجيب الريحانى، والذى كان المخرج والمنتج لهذا العمل النادر الذى لم يتم تصويره.

مسرحية "الشرك" من مسرحيات الكاتب العالمى هنرى كستميكرز وشارك فى بطولتها مع الريحانى ورز اليوسف الفنانين أحمد علام وماري منصور، وقدمت نفس المسرحية فرقة "رمسيس" عام 1927 وأخرجها فتوح نشاطي وشارك في بطولتها جورج أبيض ودولت ابيض ويوسف وهبي وامينة رزق.

يذكر أن الفنان نجيب الريحانى اسمه بالكامل‏ ‏نجيب‏ ‏أبو‏ ‏إلياس‏ ‏ريحان‏ ‏ولد عام‏ 1892 ‏بدرب‏ ‏مصطفي‏ ‏بباب‏ ‏الشعرية‏، و‏أبوه‏ ‏ينحدر‏ ‏من‏ ‏بلدة‏ ‏ريحان‏ ‏بالعراق‏‏ وأمه‏ ‏لطيفة‏ ‏مصرية‏ ‏من‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏ ‏وكان‏ ‏ترتيبه‏ ‏الثاني‏ ‏بين‏ ‏إخوته‏ ‏الثلاثة‏، ‏كان‏ ‏يعمل‏ ‏والده‏ ‏بالتجارة وقيل‏ ‏إنه‏ ‏اشترى‏ ‏مصنع‏ ‏جبس‏ ‏بباب‏ ‏البحر‏، ورأي‏ ‏آخر‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏يعمل‏ ‏بتجارة‏ ‏الخيول إلا‏ ‏أن‏ ‏مذكرات‏ ‏الريحان‏ ‏لم‏ ‏تشر‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏عن‏ ‏والده‏.

ألحقه‏ ‏والده‏ ‏بمدرسة‏ ‏الفرير‏ ‏بالخرنفش‏ ‏لتعلم‏ ‏اللغة‏ ‏الفرنسية‏، ‏مستمعا‏ ‏إلى‏ ‏نصيحة‏ ‏صديق‏ ‏له‏ ‏بأن‏ ‏اللغات‏ ‏تساعد‏ ‏على ‏الالتحاق‏ ‏بالوظائف، ‏فأتقن‏ ‏اللغة‏ ‏الفرنسية‏ ‏وكانت‏ ‏أحد‏ ‏أسباب‏ ‏شهرته‏، حيث‏ ‏قام‏ ‏بترجمة‏ ‏معظم‏ ‏أعمال‏ ‏الأديب‏ ‏الفرنسي‏ ‏الساخر‏ ‏موليير‏، ‏التي‏ ‏أثرت‏ ‏علي‏ ‏شخصية‏ ‏الريحاني‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏. وكبر‏ ‏الأولاد‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏ميسورة‏ ‏وفرها‏ ‏لهم‏ ‏الأب‏ ‏كان‏ ‏نجيب‏ ‏على‏ ‏أعتاب‏ ‏نهائي‏ ‏البكالوريا‏ ‏ولكنه‏ ‏تركها‏ ‏بوفاة‏ ‏أبيه‏. ‏فقد‏ ‏أوصي‏ ‏إلياس‏ ‏بكل‏ ‏مايملك‏ ‏لشقيقته‏ ‏وابنتها، تاركا‏ ‏زوجته‏ ‏وأولاده‏ ‏بدون‏ ‏مورد‏، ‏وأغلب‏ ‏الظن‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الحادث‏ ‏ترك‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏نجيب‏ ‏مرارة‏، ‏حتي‏ ‏أنه‏ ‏حينما‏ ‏كتب‏ ‏مذكراته‏ ‏لم‏ ‏يشر‏ ‏إلى‏ ‏والده‏.‏

وبحث عن عمل يساعد به أسرته، فقد كان مولعا بأمه أشد الولع وتعلم منها الكثير، فقد كانت هي الأخرى ساخرة مما تشاهده إبان تلك الفترة التي كانت تعج بالمتناقضات الاجتماعية، وقد تفتحت عينا نجيب الريحاني على أحداث عظيمة كانت تمر بها مصر.