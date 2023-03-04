تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا ضخما فى جامعة عين شمس والجمهور يتفاعل معه.. صور

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسني، حفلا غنائيًا ضخمًا، مساء الجمعة، فى جامعة عين شمس، حيث حضر الآلاف من جمهور تامر اللذين تفاعلوا معه بشكل كبير وسط حالة من الفرح والاحتفاء بأغانيه المميزة، وكان الحفل واحد من أقوى الحفلات التى قدمها نجم الجيل لجمهوره.

نشر تامر حسنى، مجموعة صور من الحفل عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "أجمل لقاء منتظر من يوم ما غنيت بيني وبين طلبة جامعة عين شمس اللي كانوا منورين الدنيا النهارده بطاقتهم العظيمة".

وعلى جانب آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تاج" وذلك على كورنيش النيل بالزمالك، والمشاهد كانت تجمعه بالفنانة ساندى التي تشارك معه لأول مرة في عمل فنى، ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

وأعربت الفنانة ساندى عن سعادتها للانضمام إلى فريق عمل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، قائلة لـ"الخليج 365"، التعاون مع تامر فى فيلم سينمائى خطوة مهمة فى مشوارى الصغير، وأنا أحب تامر كمطرب وكممثل وأتعلم منه دائما الكثير سواء فى الغناء أو فى التمثيل.

وأشارت ساندى إلى أن الجمهور سيفاجأ بها فى هذا الفيلم، وأتمنى أن ينال دورى إعجاب الجمهور ويكون بداية انطلاقة جديدة فى حياتى الفنية، واختتمت تصريحها بتوجيه الشكر للنجم تامر حسنى لاختيارها للعمل معه فى الفيلم وتشجيعه لها، كما وجهت الشكر أيضا للمخرجة سارة وفيق.