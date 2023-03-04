إجبار جاستن على إلغاء جولته الغنائية بسبب متلازمة رامزي هانت

القاهرة - سامية سيد - لم يكن قرار جاستن بيبر بـ إلغاء جولته الغنائية العالمية قراره على الإطلاق، ولكنه بالأحرى توصية عاجلة نيابة عن أطباء النجم، حيث تقول مصادر قريبة من المغني لصحيفة DailyMail أن جاستن ، 29 عامًا ، أجبر على الغاء الجولة من قبل فريق الأطباء وسط مخاوف متزايدة بشأن معركته المستمرة مع متلازمة رامزي هانت.

حيث قال المصدر "جاستن هش وقد اصبح نحيف للغاية مؤخرا قيل له أن الإلغاء يجب أن يحدث ولم يترك له خيار آخر.. إنه يعلم أنه إذا لم يلغ مواعيد الجولة ، فقد يكون لذلك تأثير رهيب على صحته العامة. إذا لم يكن لديه صحته ، فليس لديه شيء".

وحرص مؤخرا كل من الثنائى جاستين بيبر وهايلى بالدوين على الاستمتاع بوقتهما معًا من خلال نزهة سويًا، استمتعا فيها بأشعة الشمس أثناء سيرهما في شوارع لوس أنجلوس وتحديدًا داخل منطقة Los Feliz حيث حرصا على شرب القهوة هناك، وتجاهل جاستين بيبر ما حدث بشأن حبيبته السابقة سيلينا جوميز مؤخرًا.

وذلك بعدما تصدرت المغنية الشهيرة سيلينا جوميز التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما أثارت عاصفة من الجدل والتعاطف معها بسبب تصريحاتها حول احتمالية عدم قدرتها على الإنجاب خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الأدوية التي تتناولها على أثر مرضها باضطراب ثنائي القطب، ما اضطرها لاتخاذ أدوية للعلاج النفسى منه.

هايلى وجاستين

سيلينا جوميز شخصت بهذا المرض للمرة الأولى قبل 4 سنوات، وتحديدًا في عام 2018، مثلما ذكرت في تصريحاتها على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد my mind & me الذى طرح مؤخرًا، وحرصت سيلينا جوميز على الترويج له بإطلالة مميزة باللون الأرجواني.

وكانت رصدت عدسات المصورين كلاً من المغنية سيلينا جوميز وعارضة الأزياء وزوجة الفنان جاستن بيبر هايلي بيبر في صورة تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، ظهرتا خلالها في حالة من التوافق معاً، ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور اجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.