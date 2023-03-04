شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الدين الأيوبى فى السينما العالمية.. مقاتل شجاع ونبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت شخصية القائد الإسلامى صلاح الدين الأيوبى الأدباء والنقاد والسينمائيين داخل الوطن العربى وخارجه، فهو شخصية اتفق حولها المسلمون وغيرهم حول شجاعته ونبله وفروسيته، وإن كان يوسف شاهين أخرج لنا واحدا من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية والعربية وهو "الناصر صلاح الدين"، فإن المخرج البريطانى ريدلى سكوت كان له نصيب من تناول شخصية القائد الإسلامى فى فيلمه "مملكة السماء" أو "Kingdom of Heaven" إنتاج عام 2005.

يتناول الفيلم الحروب الصليبية ومحاولة صلاح الدين الأيوبى استرجاع مدينة القدس وبرغم أن الخط الرئيسى لقصة الفيلم أساسها قصة حداد مسيحى متدين قدم من قرية فرنسية للمشاركة فى صد محاولة دخول صلاح الدين الأيوبى للمدينة، إلا أن محور الفيلم الرئيسى كانت شخصيه صلاح الدين الأيوبى، وكيف كان مقاتلًا شجاعًا نبيلًا.

الفيلم اتفق مع الرواية العربية حين أكد زيف الصليبين الذين جاءوا لينهبوا خيرات البلاد ويستعمرونها ولم يأتوا للدفاع عن الكنائس ولا عن الحجاج المسيحيين ولا عن قبر المسيح كما ادّعوا.

أبرز مشاهد الفيلم حين التقط صلاح الدين الأيوبى الصليب من الأرض فى إحدى الكنائس وأعاده لمكانه فوق الطاولة، في رسالة مفادها أن المسلمين ليسوا ضد المسيحيين ولا ضد الدين المسيحى وأن حرية العبادة فى بلاد العرب مفتوحة للجميع، وهو عكس ما كان يمارسه الصليبيون الذين قتلوا كل المسلمين فى القدس بعد أن حاصر المسلمون المدينة.

ويصور الفيلم الصليبيين على أنهم المتوحشون، وفى المقابل ظهر المسلمون على أنهم أكثر تحضرًا، كما نشاهد من خلال احداث كثيرة فى الفيلم تعاون بين المسلمين والمسيحين واليهود فى محاولة من الكاتب والمخرج للتأكيد على روح التسامح فى الأديان، فضلا عن أن الفيلم صورة مغايرة لشكل العربى المسلم المعتاد فى السينما الأمريكية، فهو الإرهابى الشهوانى المعتدى كما تحب أن تصوره السينما الأمريكية فى المعتاد.

"مملكة السماء" يؤدى فيه النجم البريطانى أورلاندو بلوم الدور الرئيس فى الفيلم وهو دور الفارس باليان الذى يقود جيوش الصليب فى القدس ضد الرمز الإسلامى الأشهر صلاح الدين الأيوبى، فيما يؤدى النجمان جيرمى آيرونز وليام نيسون قادة مسيحيين فى القدس، ولعب النجم السورى غسان مسعود دور البطل المسلم صلاح الدين الأيوبى، بينما أوكل لـ «خالد النبوى» مهمة القيام بدور مستشار صلاح الدين.

فيلم "مملكة السماء" من إخراج ريدلى سكوت صاحب الفيلم الشهير (Gladiator) الذى حاز الأوسكار قبل نحو خمس سنوات، وهو صاحب فيلم (سقوط الصقر الأسود - Black Hawk Down ) الذى تناول المواجهة العسكرية الشهيرة التى جرت فى الصومال بين القوات الأمريكية وبين تنظيم القاعدة والتى خلّفت وراءها 19 قتيلاً أمريكياً وقادت إلى انسحاب القوات الأمريكية من الصومال مطلع تسعينات القرن الماضى.