شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأفلام المسابقة الرسمية بمهرجان الإسماعيلية السينمائى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الـ24 لـ مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 14 مارس الجارى وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، تحت رعاية وزارة الثقافة، ويقيمه المركز القومى للسينما.

وتشمل فعاليات المهرجان العديد من المسابقات المختلفة وورش العمل والندوات وعروض الأفلام، ومنها مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة التى تضم 13 فيلما من دول مختلفة هى..

حياة مثل غيرها A Life Like Any Other

بلجيكا، فرنسا

المخرج: فاوستين كروس

تدور قصته حول أب يخلد حياته مع أسرته من خلال تسجيل كل اللحظات المرحة على شرائط فيديو، لوهلة يبدو كل شىء براقًا للحظات، لكن تعود الابنة اليوم لتشاهد نفس هذه التسجيلات بعين مختلفة، حيث ترى وجه جديد لأم عانت فقدان حريتها تدريجيا.

أم One Mother

المخرج: ميشيل بانديلا

من خلال تسجيلات ومحادثات أرشيفية بين اثنين من الامهات، يبحث مخرج الفيلم الذي ترعرع في دار رعاية لمدة عشرين عامًا، بطريقة ممنهجة عن إجابة لتساؤلاته عن طفولته حتى يحصل على غدٍ أفضل، ومن بين هذه الأسئلة "أحتاج أن أفهم؟ أحاول أن أضع القطع بجوار بعضها البعض ربما أحصل على صورة للعائلة؟

أجساد بطولية Heroic Bodies

السودان

المخرجة: سارة سليمان

يصور الفيلم أوجه نضال السودانيات لاستعادة حقوقهن وحريتهن في أجسادهن، بالإضافة إلى حقهن في الوجود المجتمعي والقومي، وذلك من خلال تصوير ممارساتهن لسياسات عملية مختلفة عبر التظاهرات والعصيان المدني والإضراب عن الطعام معرضات أنفسهن للاعتقال والتعذيب.

محاكمة أفريقية.. صورية African Moot

جنوب أفريقيا، فنلندا

المخرج: شاميلا سيدات

ملخص الفيلم

كل عام يتنافس قرابة مئة طالب من كليات الحقوق فى أنحاء القارة الأفريقية، يجتمعون من عواصمهم ومدنهم للمنافسة في مسابقة المحكمة الصورية الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، في رحلة للنجاح والدفاع عن الحقوق والمنافسة.

الكسوف

The Eclipse

النرويج، صربيا، رومانيا

المخرج: ناتاشا أوربان

بينما يحتفل العـالم في 11 أغسطس 1999 بظاهرة الكسوف، عاش الصرب أوقاتًا عصيبة بسبب نفس الظاهرة، حيث تحصنوا في منازلهم ومخابئهم خوفا من ظل القمر يوظف الفيلم هذا الحدث كاستعارة لضمير الأمة المدنس حول عواقب خياراتها السياسية، إذ يلقي الفيلم بظلاله على عالم الجريمة والشر الذي مازال طليقا حتى اليوم في البلاد.

حياة الصلب Steel Life

بيرو، أسبانيا

المخرج: مانويل باور

رحلة على طريق سكة الحديد المركزية في بيرو، وذلك أثناء "يوم الاستقلال" أهم عطلة وطنية في البلاد والتي توافق 28 يوليو من كل عام، حيث يمر القطار عبر منحدرات خطيرة حاملاً معادن من مدينة سيرو إلى مدينة باسكو على ارتفاع 4380م، في واحد من أعلى المدن بالعالم، حتى تصل الحمولة إلى ميناء كالاو على ساحل المحيط الهادي.



مهرجان الاسماعيلية 2023

الصوت The Voice

بولندا

المخرج: دومينيكا مونتين بانكو

رحلة يخوضها 14 رجلاً تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 عامًا، داخل دير للرهبان وعليهم أن يتخدوا قرارًا سيغير حياتهم إلى الأبد، وخلال عامين عليهم اتخاذ هذا القرار أما البقاء ضمن دائرة الحياة أو الوفاء بالعهد لخدمة المسيح.

مقتل صحفي The Killing of a Journalist

الدنمارك

المخرج: مات سارنسكي

صحفي استقصائي وخطيبته يقتلان بوحشية في منزلهما بسلوفاكيا، يفجر موتهما احتجاجات كبرى لم تشهدها البلاد منذ سقوط الشيوعية، تأخذ القصة منحى غير متوقع للبحث عن القاتل بعد تسريب ملف سري لأصدقائه الصحفيين، يكشف العقل المدبر للاغتيال، والذي يتضح أنه رجل أعمال على علاقة وثيقة بالحزب الحاكم في البلاد.

بلادي الضائعة My Lost Country

كوستاريكا، العراق، بيرو، مصر

المخرج: عشتار ياسين جوتيريز

في عام 2022 تزور المخرجة عشتار ياسين قسم المسرح بمعهد الفنون الجميلة ببغداد، وتتذكر داخل فصول خاوية ذكرى والدها، المخرج المسرحي محسن سعدون ياسين، في الوقت نفسه في لندن يستعيد الأب ذكرياته من الأغاني التي تعيده إلى وطنه قبيل أيامه الأخيرة.

تولياتي الهائمة Tolyatti Adrift

أسبانيا، فرنسا

المخرج: لورا سيستيرو

مدينة تولياتي التي كانت يومًا رمزًا للاشتراكية باتت اليوم لا تقدم مستقبلاَ لشبابها، تسجل أعلى معدلات للبطالة في العالم بعد أن كانت رائدة في صناعة السيارات وأبرزها سيارات "لادا" الروسية الشهيرة.

عرض المواهب الفنية Art Talent Show

التشيك

المخرج: أديل كورزي

تقيم أكاديمية الفنون في براغ اختبارات قبول كل عام في ثلاثة إستوديوهات مختلفة، حيث يواجه مختاري المواهب الجديدة الكثير من التحديات، عند ذلك يصبح اختبار القبول فنًا في حد ذاته، أسئلة عديدة يطرحها الفيلم من بينها ما هو دور الفن في العالم المضطرب الحالي؟

ثلاثون عامًا من الأعذار 30 Years of Excuses

بولندا

المخرج: رماندو أوبرنياك

عازف الطبول ميشــال جيرتشوشكيفيتش الشهير بـ"جير"، يجدد وعد عمره والذى ظل يقطعه على نفسه قرابة ثلاثة عقود مضت، إذ يطمح بتأليف وتسجيل ألبوم نابع من الموسيقى الأصيلة.

حكاية شادية واختها سحر The life of Shadia and her sister Sahar

مصر

أحمد فوزي صالح

شادية وسحر سيدتان من منطقة شعبية، مطلقتان وتعولان 3 بنات.. لكل منهما أحلام بسيطة ويسعون بكل جهدهم لتحقيق أحلام بناتهما أيضًا قبل تحقيق أبسط أحلامهما، وكذلك توفير حياة كريمة لهن في الوقت الذى تنصل آبائهم من مسئوليتهم.