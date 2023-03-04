شكرا لقرائتكم خبر عن منة جلال تقدم الشر كما ينبغى أن يكون فى "شفيقة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة منة جلال شخصية "جمالات" فى مسرحية "شفيقة المصرية" تأليف الراحل مصطفى سليم، وإخراج محمد صابر، وتعرض المسرحية على مسرح البالون يوميا، ويشارك فى بطولتها الفنانين دعاء سلام ومجدى فكرى وعلاء عوض وعلا رامى وأسماء الباجورى وآخرون.

تقدم الفنانة منة جلال شخصية الشريرة والحاقدة على نجاح شفيقة، وتحاول دائما أن تدبر لها المؤامرات، وتقدم منة جلال الشخصية باحترافية تجعل المشاهد للعمل المسرحي يكرهها في تلك الشخصية "الغلاوية" وهذا يعد نجاحا لها في أداء الدور.

"شفيقة المصرية" بطولة الفنانين "علا رامي، مجدي فكري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، علاء عوض، وائل علاء، فادي خفاجة، شيرين موسى، أسماء الباجورى" وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، من انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، إحدى الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية.