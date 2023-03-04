شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مليون دولار إيرادات فيلم Cocaine Bear فى دور السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الإثارة الكوميدي Cocaine Bear إلى 34 مليون دولار، من شباك التذاكر بدور السينما العالمية، حقق منها في أمريكا الشمالية فقط 28 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول تلاقى مجموعة غريبة الأطوار من رجال الشرطة والمجرمين والسياح والمراهقين في غابة في جورجيا، حيث ينطلق دب أسود ضخم في غضب ليقتل ويطارد البشر، بعد تناول الكوكايين عن غير قصد.



Cocaine Bear

الفيلم الجديد Cocaine Bear الذي تم طرحه في دور السينما 24 فبراير الماضي، يشارك في بطولته راي ليوتا وكير راسل وألدن إرينيرك وماثيو ريس ومارجو ومارتينديل وكريستوفر هيفيو، ومن تأليف جيمي ورادن وإخراج إليزابيث بانكس.



Cocaine Bear

والقصة الحقيقية لـ Cocaine Bear وقعت فى ولاية كنتاكى عام 1985، كما ذكرت نيويورك تايمز، هى أن دبًا أسود يزن 70 كيلو تناول محتويات كيس واق من المطر مليء بأكثر من 31 كيلو من الكوكايين الذى تم إسقاطه من طائرة بواسطة مهرب مخدرات محلي، يدعي أندرو ثورنتون، وعُثر على الدب ميتا بسبب جرعة المخدرات الزائدة.