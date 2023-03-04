شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الخامس لـ مسلسل Star Trek: Discovery ينهي السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة باراماونت أن مسلسل Star Trek: Discovery الذي أطلق السلسلة الحالية من عروض Star Trek سينتهي بعد الموسم الخامس المقبل، المتوقع أن يتم عرض حلقاته الأخيرة أوائل عام 2024 .

وقالت بطلة السلسلة النجمة السمراء سونيكا مارتين جرين حول انتهاء سلسلة Star Trek: Discovery مع الموسم الخامس: بالكاد أستطيع أن أصدق أن هذه الرحلة المذهلة تنتهي، لقد وُفقت بشكل مذهل أنني لعبت دور الكابتن مايكل بورنهام إلى جانب طاقم غير عادي وطاقم استثنائي وفريق كتابة رائع. وجميعم أصروا على صنع التاريخ التلفزيوني، أنا ممتنة للغاية ".

فيما قال المنتجان التنفيذيان ومقدما العروض أليكس كورتزمان وميشيل باراديس في بيان مشترك: "بصفتنا معجبين دائمًا بـ ستار تريك، كان شرفًا وامتيازًا كبيرين للمساعدة في صنع Star Trek: Discovery والأمر يعني لنا الكثير.



Star Trek Discovery





قصة Star Trek: Discovery

تدور أحداث مسلسل Star Trek: Discovery قبل 10 سنوات من ظهور شخصيات (كيرك) و(سبوك)، إذ تكتشف يو إس إس ديسكفري عوالم وأشكال حياة جديدة ويتعلم أحد ضباط ستارفليت فهم كل الأشياء الغريبة.

ويشارك في بطولة Star Trek: Discovery النجوم سونيكا مارتين جرين وإيميلي كوتس ودوج جونز وأنتوني راب وماري وايزمان وأوين أولديجو ويلسون كروز وغيرهم .