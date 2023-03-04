شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ant-Man and the Wasp يقترب من 6 ملايين جنيه فى شباك التذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania إيرادات اقتربت من 6 ملايين جنيه في شباك التذاكر المصرى بعد طرحه بأسبوعين ففقط في دور العرض المصرية، اذ انطلق الفيلم يوم 15 فبراير الماضى، وحصد في الأسبوع الأول 3 ملايين و900 ألف جنيه، والأسبوع الثانى مليون و 850 ألف جنيه لتكون المحصلة 5 ملايين 750 ألف جنيه

واستطاع فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania الذى أنتجته شركة ديزنى إيرادات كبيرة على مستوى شباك التذاكر العالمى، اذ وصلت ايراداته إلى 363 مليون دولار في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 167 مليونا و79 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و196 مليونا و154 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp (75 مليون دولار).

في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) و Hope Van Dyne ، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.