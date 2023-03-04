شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى مرور 100 عام على ميلاد محمد الموجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم السبت ذكرى مروى 100 عام على ميلاد الموسيقار محمد الموجي، أحد أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي، وله إسهامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية، وتميز بحرصه الدائم على التجديد في الموسيقى مما جعل أغانيه تعيش معنا حتى وقتنا الحاضر.

ولد محمد الموجي يوم 4 مارس عام 1923 بمحافظة كفر الشيخ ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944 ثم عمل في عدة وظائف، قبل أن يتجه إلى عالم الفن مدفوعا بحبه شديد للموسيقى والغناء، ليبرز اسمه بشدة في مجال التلحين، وكانت أول اعماله أغنية "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ.

أغاني محمد الموجي

تعاون محمد الموجي مع العديد من كبار ورموز الأغنية في مصر والوطن العربي، ليسجل تاريخه أعمال مع كوكب الشرق أم كلثوم ومنها "اسأل روحك" و"للصبر حدود"، كما تعاون مع المطربة نجاة في أغانى منها "عيون القلب" و"حبيبي لولا السهر" و"إية هو ده" و"بكاني".

والتقي محمد الموجي مع المطربة وردة في أغنيتها الشهيرة "اكدب عليك" وأيضا "أهلا يا حب" و"يا قلبي يا عصفور"، ليلتقي كذلك بالمطربة صباح في أغنيتها الشهيرة الخفيفة "الراجل ده هيجنني" و"الغاوي" وأغنيتها الوطنية "سلمولي على مصر"، وتعاون مع فايزة أحمد في "يا مه القمر على الباب" و"يا تمر حنة" و"بيت العز" وغيرها من الأغنيات.





وفاة محمد الموجي

وتوفي الموسيقار محمد الموجي يوم 1 يوليو 1995 بعد أن ترك ارثا فنيا ضخما من الالحان الخالدة .