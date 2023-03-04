شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم مسابقة الغناء تختار 6 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة فى الدوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم، خلال موسمه الثاني، والتى تشكلت من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعرى، والشاعر أمير طعيمة، 6 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة وهم: تمارا عماد، محمود جمعة، مصطفى ذكرى، ليديا لتشيانو، منعم يوسف، أمانى سمير.
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.