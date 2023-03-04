شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر يغنى أوبرا خارج منافسة الدوم ويبهر لجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غنى محمد جابر "أوبرا" ببرنامج الدوم، خارج المنافسة، وذلك خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من برنامج الدوم، وانبهرت لجنة التحكيم التي تشكلت من الفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة والفنان حميد الشاعري بغنائه وحيوه عليه.
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.