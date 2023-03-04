شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة لمتسابقة الدوم شهد عبد المجيد: "كنتى محتاجة تتدربى أكتر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت متسابقة الدوم شهد عبد المجيد أغنية "الله غالب" للفنانة الراحلة ذكرى، وذلك خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من البرنامج، وعلق على أدائها الشاعر أمير طعيمة، قائلا: "كنتي حلوة بس محتاجة تدربي أكتر شوية".
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.