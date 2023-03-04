أشرف زكي يكتسح ويفوز بمقد نقيب الممثلين في مصر للمرة الخامسة

كتب امير فتحي في السبت 4 مارس 2023 12:50 صباحاً - فاز الدكتور أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية في مصر للمرة الخامسة في الانتخابات، والتي أقيمت داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، والتي شارك فيها عدد كبير من الفنانين للادلاء بأصواتهم خلالها، بعدد أصوات 916 صوتا.

وأدلى عدد من نجوم الفن بصوتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة داخل نادي النقابة، منهم حسن الرداد، حنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، شيكو، المخرج رامي إمام، هاجر أحمد، نضال الشافعي، أحمد التهامي، سلوي خطاب، محمد ثروت، السيناريست أيمن سلامة.

كما حضر أمير كرارة، هاني سلامة، ندي بسيوني، شهيرة ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، مصطفى شعبان، نبيلة عبيد، ماجدة زكي، سامح الصريطي، علا رامي، سميرة محسن، بسمة، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، عمر السعيد، ريهام حجاج، عبير صبرى.

وأدلى كل من يحيى الفخراني، نجلاء بدر، أحمد فهمي، ريم مصطفى، سامى مغاورى، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوى مصطفى، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، أحمد آدم، سوسن بدر، طارق لطفي، آيتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، أوس أوس.

وشارك في الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولى كل من، أشرف زكى، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان إيهاب فهمى وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، أيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف.

وتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان، وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي، ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.