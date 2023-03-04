شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق الدوم محمود جمعة يبدع بأغنية "أمانة عليك".. وأنوشكا: عندك منطقتك الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدع متسابق الدوم محمود جمعة فى غناء "أمانة عليك"، خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من برنامج الدوم، وأشادت به لجنة التحكيم، وحيث علق حميد الشاعري على أدائه قائلا: "أنت نجم"، بينما قالت أنوشكا: "أكتر حاجة بتعجبني فيك إنك عندك منطقتك الخاصة"، أما الشاعر أمير طعيمة فقال: "أنت بتاخد الأغنية لمنطقتك مش بتروح لمنطقة الأغنية".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.