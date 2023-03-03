شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر خالد الصاوى فى دراما رمضان المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان خالد الصاوى دراما رمضان المقبل بـ4 مسلسلات، اثنين من 30 حلقة ومثلهما من نوعية الـ 15 حلقة، وهذه الأعمال هى "الكتيبة 101"، "سره الباتع"، "مذكرات زوج"، "جت سليمة" ويقدم خلال أعماله شخصيات مختلفة ومتنوعة وذلك يظهر جلياً في الصور الدعائية لهذه الأعمال.

مسلسل "الكتيبة 101" حصرياً، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، رشا مهدى، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.

مسلسل "مذكرات زوج" يعرض حصرياً فى 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوى، إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، جلا هشام، حازم ايهاب.



خالد الصاوى فى مذكرات زوج

مسلسل "جت سليمة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، رحاب الجمل شيرين، محمد ثروت، مايان السيد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد فهمى وأشرف عبد الباقى تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه فى اطار كوميدى ملىء بالمغامرات.



خالد الصاوى فى جت سليمة

مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، هدى الاتربى، اسلام حافظ، خالد أنور، شريف حافظ وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.