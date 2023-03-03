شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي يفوزون بعضوية مجلس نقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الانتخابية عن المرشحين الفائزين بمقعد عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية بتجديدها النصفي، حيث فاز كل من: أحمد بدير، وأشرف طلبة، وإيهاب فهمي، وعفاف رشاد، ونهال عنبر وعلي كمالو.

وأدلى عدد من نجوم الفن بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة داخل نادي النقابة، منهم: حسن الرداد، حنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، شيكو، المخرج رامي إمام، هاجر احمد، نضال الشافعي، احمد التهامي، سلوى خطاب، محمد ثروت، والسيناريست أيمن سلامة،كما حضر امير كرارة، هاني سلامة، ندي بسيوني، شهيرة ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، مصطفي شعبان، نبيلة عبيد، ماجدة زكي، سامح الصريطي، علا رامي، سميرة محسن، هاني سلامة، بسمة، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، عمر السعيد، ريهام حجاج، عبير صبري.

كما أدلى كل من: يحيي الفخراني، نجلاء بدر، احمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوي مصطفي، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، احمد ادم، سوسن بدر، طارق لطفي، ايتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، اوس اوس، بأصواتهم.

وشارك في الانتخابات ايضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، ادوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبة، أيمن عزب، مجدي صبحي، سلوى عثمان، هند عاكف.

أقيمت انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، وتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

وتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصد وقتها منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.