شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كل من النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسل "ضرب نار" المقرر طرحه فى موسم رمضان، وننشر صورا جديدة من العمل الذى يقدم الثنائى من خلاله دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الرومانسية، وذلك من خلال شخصية مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا.

يتعرف جابر على مهرة وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل، مع وجود بعض القصص الأخرى حول هذه الشخصيات سواء في شبرا أو لدى عائلة جابر في الصعيد.











مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.