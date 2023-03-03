رانيا يوسف تثير غرائز الرجال بفستان اظهر صدرها بالكامل ومتابع: احلى من سما المصري .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - اثاره الفنانه رانيا يوسف الجدل داخل على الوسط الفني بعد نشرها فيديو غير لائق على صفحه الرسميه واشتهرت الفنانه رانيا إطلالات غير لائقه وخادشة

داخل احد المهرجانات الختاميه في الجوله الاولى والثانيه بالاسكندريه خلال ايام الماضية حصل ضجه كبيره

بالبكيني ابو فتله رانيا يوسف تثير الجدل داخل الوسط الفني

ظهور الفنانه رانيا يوسف بفستان بدون بطانه واثار جدل الجميع داخل الوسط الفني وخارجه ولم تكتفي الفنانه رانيا يوسف بهذا بل قامت بتصوير نفسها وهي ترتدي بكيني الازرق

وقامت بوصله رقص مع احد المتابعين امام البحر مقامه بنشر هذا الفيديو ومشاركته مع المتابعين على صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبعد نشر الفيديو على جميع المنصات

ونالت الفنانه رانيا يوسف انتقاد الكثير من المتابعين ونالت ايضا تعليقات سلبيه داخل الفيسبوك وعلى منصه تويتر.. شاهد الفديو كامل