شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ومحمد الحلو وإيهاب توفيق يشاركون فى تكريم الراحلة ذكرى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانون المصريون هانى شاكر ومحمد الحلو وإيهاب توفيق فى مهرجان الأغنية التونسية وفى تكريم روح الفنانة ذكرى، خاصة أن الفنانين محمد الحلو وإيهاب توفيق شاركاها فى الغناء، فقد قدمت مع محمد الحلو دويتو بعنوان "يازمن الوهن عند العرب" كلمات عبد الرحمن بن مساعد عن لحن أندلسى قديم، وقدمت ذكرى أيضا مع إيهاب توفيق دويتو "ولا عارف" كلمات بهاء الدين محمد وألحان حمدى صديق.

مهرجان الأغنية العربية التونسية سينطلق فى السابع من مارس ويستمر حتى 12 من نفس الشهر، والمهرجان يحمل بعدا عربيا، وهناك ندوة فكرية متّصلة بصناعة الأغنية التونسية وترويجها على الصعيد العربي.

وكان قد تقدم للمهرجان 124 عملا، واختارت اللجنة المكلفة بالانتقاء 24 عملا 14 منها في مسابقة الأغنية الوترية و10 أعمال ستتنافس ضمن مسابقة "الأنماط الجديدة"، ورُصدت لها جوائز مالية هامة قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار.

واختارت هيئة المهرجان أن تراوح في سهرات مسابقة "الأغنية الوترية" بين عروض المتسابقين وتكريم صانعي مجد الأغنية في تونس من خلال العودة بمختارات من المدونة الموسيقية التونسية الأصيلة مع ألمع الأصوات التونسية، وذلك تماشيا مع تصور الدورة في التلاقي بين الأجيال.

وسيتمّ في بقية سهرات المهرجان تكريم مجموعات من القامات الموسيقية الراحلة والتي تركت بصمتها في الساحة الموسيقية التونسية والعربية، وهم محمد الجموسي ونعمة والهادي الجويني وعُليّة وعلي الرياحي وصليحة، فيما يتمّ خلال السهرات المخصّصة لمسابقة الأغنية الوترية تكريم عازف الناي جلول الجلاصي والشاعر علي الورتاني والملحنين ومحمد عبيد وعبد الكريم صحابو، والمغنّون عائش، جمال الشابي وشريف علوي، فضلا عن العازفين عبد المجيد بن عبد الله ومحمد سفيان ثامري وسيف الله بن عبد الرزاق وعبد الباسط المتسهل وشكري بهلول.

وبلغ عدد الأعمال المختارة في المسابقة 14 عملا في مسابقة "الأغنية الوترية" و10 أعمال في مسابقة "الأنماط الجديدة"، فيما رصدت إدارة المهرجان للأعمال الفائزة مبلغا ماليا إجماليا قيمته 100 ألف دينار (نحو 32 ألف دولار)، يتم تتويج ثلاثة أعمال في مسابقة الأغنية الوترية هي "جائزة المايكروفون الذهبي" والميكروفون الفضي" والميكروفون البرونزي"

أما المشاركون في مسابقة "الأنماط الجديدة"، فيتنافسون على جائزتيْن هما "الميكروفون الذهبي" والميكروفون الفضي"، كما رصدت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثلاث جوائز هي جائزة “أفضل مؤدي شاب" وجائزة "أفضل ملحن شاب" وجائزة "أفضل شاعر شاب"، بالإضافة إلى الجائزة الخاصة التي رصدها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى جانب جائزة الجمهور، حيث سيتم تركيز لوحتيْن رقميتيْن أمام قاعة الأوبرا ليتسنى للجمهور التصويت للمتسابقين بعد كل حفلة، كما سيتم التصويت كذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على الفايسبوك وكذلك على موقع واب المهرجان.