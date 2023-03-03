شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة في برومو مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول برومو مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج جانبا من الإثارة، حيث تقع ريهام من خلال العمل في العديد من المشاكل وتحاول حلها، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان المقبل على قناة on .

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.