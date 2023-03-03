شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز وبيل سكارسجارد يحددان قواعد القتل فى الجزء الرابع من John Wick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام John Wick الشهيرة، مقطع فيديو قصير من احدى لقطات الجزء الرابع المقرر عرضه في 23 مارس الجاري بدور العرض العالمي، والتي ظهر فيها النجم العالمي كيانو ريفز والنجم السويدي بيل سكارسجارد وهما يحددان قواعد الاشتباك والقتل في الجزء الجديد بجوار برج ايفل في باريس والتي يتضح ان يشهد معارك القتل والتصفية.

في الجزء الرابع من سلسلة John Wick ، يواجه ريفز أعداء جدد ويلتقي بأصدقائه القدامى في مهمته لتدمير High Table الشرير، ينضم إلى ريفز بيل سكارسجارد، في دور ماركيز، ودوني ين في دور كين، ولورنس فيشبورن في دور بويري كينج، ولانس ريديك في دور شارون، ورينا ساواياما في دور أكيرا، وشاميير أندرسون في دور تراكر، وهيرويوكي سانادا في دور شيمازو، وسكوت أدكنز في دور كيلا، وإيان ماكشين في دور وينستون.

موعد طرح الجزء الرابع من سلسلة ​John Wick

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر أن ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على أن يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي، وحددت الشركة المنتجة لجون ويك يوم 24 مارس 2023، كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوى العالم.



كيانو ريفز



بيل سكارسجارد