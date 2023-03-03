شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الفردية لمسلسل "كشف مستعجل" قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة WATCH IT الإلكترونية، عن البوسترات الفردية لمسلسل "كشف مستعجل" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2023، فهو أحدث إنتاجات المنصة الخاصة، وظهر خلال البوسترات عدد من أبطال العمل، وهم: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادى مهنا، إلهام وجدى، محمد لطفى، محمد علي رزق، هناء الشوربجي، عزت زين.



محمد عبدالرحمن

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏



مصطفى خاطر

يجسد محمد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال خلال بيان صحفي: "مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

وأشار عبد الرحمن إلى: "ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مرة على الجريمة فى إطار كوميدى"، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية، كما أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة ‏‏أبطال العمل، الذين ‏تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء ‏‏فى النتيجة النهائية ‏للمسلسل".



عزت زين



محمد علي رزق

محمد لطفي

هنادي مهنا