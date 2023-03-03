شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وحنان مطاوع وسلوى خطاب يدلون بأصواتهم في انتخابات الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى منذ قليل عدد من نجوم الفن بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة داخل نادي النقابة، منهم حسن الرداد، حنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي، احمد عبد العزيز، منة فضالي، شيكو، المخرج رامي امام، هاجر احمد، نضال الشافعي، احمد التهامي، سلوى خطاب، محمد ثروت، السيناريست أيمن سلامة.

كما حضر امير كرارة، هاني سلامة، ندى بسيوني، شهيرة ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، مصطفى شعبان، نبيلة عبيد، ماجدة زكي، سامح الصريطي، علا رامي، سميرة محسن، هاني سلامة، بسمة، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، عمر السعيد، ريهام حجاج، عبير صبري.

وأدلى منذ قليل بصوتهم، كل من يحيي الفخراني، نجلاء بدر، احمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوي مصطفي، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، احمد ادم، سوسن بدر، طارق لطفي، ايتن عامر، حنان سليمان، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، اوس اوس،

وشارك في الانتخابات ايضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، ادوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف

تقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.