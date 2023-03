شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للأفلام التسجيلية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حاليا إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة لانطلاق دورته الـ24، والذى وصفه رئيسه الناقد عصام زكريا بأنه مهرجان يتميز بالجدية وحرصت إدارته على انتقاء مجموعة من الأفلام المميزة لتشارك في مسابقات المهرجان المختلفة.

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 14 مارس الجارى ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، تحت رعاية وزارة الثقافة، ويقيمه المركز القومى للسينما.

وتشمل فعاليات المهرجان مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة التى تضم 11 فيلما من دول مختلفة هى..

الأشياء التى لا تعرفينها عنى يا أمى

The Things You Don't Know About Me, Mum

إيطاليا، ألمانيا

المخرج: دانييلا لوكاتو

مجموعة من المتناقضات يضعها الفيلم أمام المشاهد من خلال علاقة أم وابنة، تكشفان عن حجم التضاد بين الدكتاتورية والحرية، الابنة ليز مؤمنة بالحرية والديمقراطية في مقابل والدتها الكاثوليكية التي تدعم حكم بينوشيه الديكتاتوري في تشيلي، بعد أربعين عاما تعود ليز لتسرد أسراراَ في صورة مونولوجات طويت خلف ألم الصمت بعد أن طال خرف الشيخوخة عقل والدتها.

قفص الروح Soul Cage

بولندا

المخرج: سفيتلانا توبور

يستعرض الفيلم عملية الإبداع من خلال تشكيل مواد غير مألوفة تكشف علاقة الجسد بما حوله، وذلك في ضوء تجربة الفنانــة جوانا فورسبرج التي تعيش في شمال السويد وتتعامل مع الأسلاك المعدنية، تفاصيل وظلال وغموض وعلاقات متداخلة ضمنية يثير من خلالها الفيلم الكثير من المعاني من خلال الصورة والنغمة والمادة الخام.

صفارات الإنذار Sirens

ألمانيا

المخرج: إيلاريا دي كارلو

يتتبع الفيلم محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم فى ألمانيا من خلال طائرات الهليكوبتر التى تم تصوير الفيلم بها، ويقارب الفيلم بين اليوم ورحلة يوليسيس بطل الأوديسا، إنها ملحمة العالم الصناعي التي تركت علامة دائمة على الغلاف البيئي للأرض.

المسيح الأسود بعيدا عن العدالة

The Black Christs. Far From Justice

إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية

المخرج: مونيكا مانجانيلي

من قلب أسوأ مذبحة تعرض لها مجتمع الأفرو- أمريكيين بالولايات المتحدة وبالتحديد فى مدينة تلسا أوكلاهوما، تعود بنا الأحداث لعام 1921 من خلال سرد مستوحى من قصيدة للشاعر الأفرو- امريكي كونتي كولين وسريالية لوحات رينيه ماجريت وماكس إرنست ليكونوا معًا قصيدة بصرية تجمع بين أرشيف الصور الحقيقية والخيال السريالي لسرد المعاناة الإنسانية.



أﭬـتونا Avtona

أرمينيا

المخرج: آني جريجوريان

سوكو هو صبي إيزيدي يبلغ من العمر 12 عامًا، يعيش بين عالمين الأول هو عالم متخيل من نسج خياله يتمناه لنفسه، والثاني هو محض الحياة الحقيقية التي يحياها داخل قرية " أﭬـتونا" المهجورة.

جاري عبدي Neighbour Abdi

هولندا

المخرج: دووي ديكسترا

رحلة يخوضها صانع الأفلام دووي ديكسترا وجاره صومالي الأصل والمنشأ عبدي، الذي يعمل في تصميم الأثاث، يعيد الرجلان تمثيل حياة عبدي التي تأثرت بالحرب وجرائمها، من خلال رحلة بحث في تاريخ الألم تجمع بين رواية عبدي وفنون ديكسترا.

طحطوح Tahtouh

الجزائر

المخرج: محمد والي

في تسعينيات القرن الماضي في الوقت المعروف بالعشرية السوداء غاب الأمن عن قرية "أفيغو" بأعالي جبال برج بوعــريريج الجزائرية، مما دفع سكانها إلى هجرها، ومعهم الصغير حسان بحثًا عن منطقة أكثر أمنا، ومع هذا الرحيل أصبحت الذكريات من الأطلال، لكن حسان أبي في كبره أن تضيع هذه الذكريات.

مصنع الفيلم The Film Factory

كرواتيا

المخرج: سيلفستار كولباس

يعتمد الأفلام على تتابع عرض الصور والحالة التي أصبحت عليها، لاسيما تلك التي أنتجها مصنع فوتوكيميا للأوراق والمواد الفيلمية بكرواتيا، حيث يرصد الفيلم ظهور علامات التحلل على الأفلام، كما يرمي بظلاله على الجوانب السلبية للانتقال إلى لنظام الرأسمالي.

النظرة الخارجية The External Gaze

إيطاليا

المخرج: بيتر مارسياس

ملاحظات داخلية ومرئية لمخرجة مسنة عن فيلمها الوثائقي الأخير الذي تعد له، مونولوج حميم وشـــــاعري بين الماضي والحاضر، تســــــــرده الأفكار والصور والأجواء الشعوريـــــة والطبيعة، نظــــرات وتأمـــــل ثلاث فنانين مسافرين تصبح مقترحات للبحث عن إلهام بعيد المنال.

من السودان إلى الأرجنتين From Sudan To Argentina

الأرجنتين

المخرج: ريكاردو بريف

عندما هدد بناء السد العالي في أســـوان بتدمير الآثار المصرية القديمة في النوبة في الستينيات، اجتمع علماء الآثـــــار من جميع أنحاء العالم لإنقاذ هذه القطع الثمينة من التاريــخ، من بين هؤلاء الدكتور إبراهام روسينفاسر، الذي لديه قصة لم ترو، يحتفي بها المخرح ريكــاردو بريف ويسردها من خلال ذكريات دكتور روسينفاسر الذى أنقذ آلاف الكنوز كادت أن تُفقد.

عزيزي مايكل Dear Michael

إسبانيا

المخرج: جون بوفر

في 25 يونيو 2009 شهد العالم وفاة مايكل جاكسون في لوس أنجلوس، بعد مرور 10 سنوات يكتب له صانع األفالم ماركوس كابوتا ليخبره عن كل شيء ال يستطيع أن يفعله بالحياة.