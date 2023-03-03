شكرا لقرائتكم خبر عن قصص ثنائية بين الحاضر والماضى فى مسلسل "سره الباتع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج خالد يوسف أولى تجاربه فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسل سره الباتع، الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل على قناتى قناة ON بالتزامن مع الحياة، والعمل مستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى وتشهد أحداث العمل العديد من القصص الاجتماعية والروماسنية والإنسانية على مدار الحلقات.

وكشفت البوسترات الدعائية للمسلسل على وجود ثنائيات تجمعهما قصة خلال الأحداث سواء كانت فى الزمن المعاصر أو وقت الحملة الفرنسية على مصر، ومن أبرز قصص الثنائيات أحمد فهمى وريم مصطفى، أحمد السعدنى وحنان مطاوع، أحمد وفيق ومنة فضالى، شريف حافظ وهدى الاتربى، ميدو عادل وأيسل رمزى، خالد أنور وألحان المهدى.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

وويشارك فى بطولة المسلسل أيضاً أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.



احمد فهمى وريم مصطفى



أحمد السعدنى وحنان مطاوع



احمد وفيق ومنة فضالى



خالد انور والحان المهدى



شريف حافظ وهدى الاتربى