شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل وفردوس عبد الحميد وصبرى فواز فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كل من فردوس عبد الحميد وصبرى فواز وشيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى، والفنان شريف خير الله، والفنان سليمان عيد، والفنانة بشري، والفنان أحمد عزمي، والفنان أحمد العمروسي، والفنانة دينا فؤاد، والفنان جمال عبد الناصر، والفنان أحمد ماهر وابنه محمد أحمد ماهر، والفنان إبراهيم السمان، ومحمد رياض وزوجته رانيا محمود يس، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادي النقابة.

وأدلى، منذ قليل، كل من يحيى الفخراني، نجلاء بدر، احمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوي مصطفي، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، احمد ادم، سوسن بدر، طارق لطفي، ايتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، اوس اوس بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي يتنافس عليها عدد من الفنانين، علي مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمقامة داخل نادي النقابة.

وشارك في الانتخابات ايضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، ادوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.