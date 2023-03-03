شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ بروس ويليس منذ إعلان إصابته بالخرف الجبهى الصدغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الصور الأولى للممثل بروس ويليس بعد فترة من الغياب بسبب مرضه، حيث يعد ذلك هو الظهور الأول له منذ إعلان عائلته فى بيان رسمى الشهر الماضى تطورات حالته الصحية وإصابته بمرض الخرف الجبهى الصدغى.

إلا أن بروس ويليس ظهر وفقاً لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل وهو يسير بصحبة أصدقائه مؤخراً فى شوارع سانتا مونيكا.



بروس ويليس

وكانت صحيفة "Varitey" قالت فى وقت سابق نقلاً عن عائلة بروس: "أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التى تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به."

وأضافت عائلة بروس ويليس: "منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية فى ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية".