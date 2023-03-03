شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد الله فرغلى.. بدأ مع فؤاد المهندس وتألق فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان عبد الله فرغلى، فهو من مواليد 3 مارس عام 1928، وقد تمكن من ترك إرث فنى كبير ومتنوع ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، كما أنه يمتاز بالعديد من الأدوار والشخصيات الذى جسدها خلال مسيرته الطويلة.

وقد بدأ عبد الله فرغلى مسيرته الفنية مع فرقة "الفنانين المتحدين"، حينما قدم مسرحيات مثل "سيدتى الجميلة"، و"مدرسة المشاغبين" الذى جسد فيها دورالأستاذ علام الملوانى، والتى تعتبرواحدة من أشهرأعماله، ومسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع فؤاد المهندس، ومسرحية "هالو شلبى".

وفى التليفزيون قدم مسلسلات "أبنائى الأعزاء شكرا" مع عبد المنعم مدبولى، وحدائق الشيطان والجماعة وأخو البنات، وصيام صيام، فيما كانت مشاركته السينمائية قليلة، ومنها أفلام أرض النفاق وأونكل زيزو حبيبى وساحر النساء، والدنيا على جناح يمامة، كما كتب نصوصاً مسرحية، منها البيجامة الحمراء، الملاك الأزرق، سكر زيادة، غراميات عفيفي، وآه من حواء، وأولاد على بمبة، وعفريت الستات، وولعة.

ورحل عبد الله فرغلى فى 18 مايو 2010 بعد صراع مع المرض.