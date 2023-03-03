شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة وريهام حجاج ولطفى لبيب يدلون بأصواتهم فى انتخابات الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كل من هانى سلامة، ولطفى لبيب، وبسمة، ورانيا فريد شوقي، ودنيا عبد العزيز، وعمر السعيد، وريهام حجاج، وعبير صبري، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة داخل نادي النقابة.

كما حضر أمير كرارة، هاني سلامة، ندي بسيوني، شهيرة ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، مصطفي شعبان، نبيلة عبيد، ماجدة زكي، سامح الصريطي، علا رامي، سميرة محسن.

وأدلى، منذ قليل، كل من يحيى الفخرانى، نجلاء بدر، أحمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوي مصطفي، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، احمد ادم، سوسن بدر، طارق لطفي، ايتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، اوس اوس بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي يتنافس عليها عدد من الفنانين، علي مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمقامة داخل نادي النقابة.

وشارك في الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، ادوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.