شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "ولعانة" لأحمد مكى تحقق 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "ولعانة" للنجم أحمد مكى، التى طرحها على طريقة "الراب" أمس ضمن الحملة الدعائية لمسلسله "الكبير أوى 7" نجاحا كبيرا، إذ حصدت 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

وشهد الكليب عددا من اللقطات منها ظهور الفنان سعيد صالح، كما ظهر أيضًا الفنان محمد حماقى فى الأغنية مرتديا "جلابية"، كما ظهر أحمد مكى مرتديا ملابس غريبة فى الكليب، كما لفتت الفنانة رحمة أحمد الأنظار والتى شاركت فى الجزء السادس من المسلسل.

وتقول كلمات الأغنية:

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس)

شعللها يا كبير

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس)

ولعانه .. ولعانه

شامخ كيف الجبل .. ساطع مثير .. جدل .. كيف الأسد في البراري .. ركوبة حصاني الادهم .. فشر البورش .. و فشر.. ركوبة الفراري ..

مابلبسش براندات من برا ( made in Egypt ) تيله طويله أنا شاري ..

قفشه من قفشات سعيد صالح عندي .. اقوي من 100 فيلم لجيم كاري

3 حاجات ماكلهومش واصل .. الأوانطة والسوشي والكاري

ومهما عليت أنا في الدنيا .. لسه بسأل على صميدة جاري ..

إنسي الآيس كوفي .. فرابتشينو .. موكا .. لاتيه .. قلبي في شاي العصاري

رجاله أفعال لا اقوال .. واللي حايرطرط زنجباري



كليب أحمد مكي ولعانة

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.