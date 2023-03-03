شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "عيد ميلاد سارة" فى افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة الفيلم الراوئى القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعى ليعرض فى افتتاح الدورة السابعة التى تعقد فى الفترة من 5 إلى 10 مارس الجارى فى عرضه العالمى الأول، والفيلم من إنتاج هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

الفيلم تبلغ مدته 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، وتبدأ الأحداث أثناء التحضير لعيد ميلاد سارة العاشر بمنزلها، حيث يقرر حازم والدها عمل مفاجأة مفجعة بالاستعانة بأخوه ووالدته،ولكن شادية والدة سارة تقرر مواجهتهم.

ويشارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى.