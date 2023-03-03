مهرجان الأغنية التونسية يكرم روح الراحلة ذكرى فى افتتاح الدورة الـ21

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الـ21 من مهرجان الأغنية التونسية فى السابع من مارس حتى الثانى عشر بحفل ضخم فى مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلى القليبى، وسيحضر حفل الافتتاح كوكبة من نجوم الأغنية التونسية والعربية لتكريم روح الفنانة الراحلة ذكرى، حيث يحضر صابر الرباعى ومحمد الجبالى ويسرى محنوش وصفا سعد وغازى العيادى وملكة الشارنى ونوال غشام وآية دغنوج وآمنة دمق وألفة بن رمضان من تونس ونيكولا سعادة وسعد رمضان من لبنان والشاب جيلاني وخالد الزواوي من ليبيا.

وقال رئيس لجنة تنظيم المهرجان السيد محمد الهادى الجوينى إن الهيئة المديرة لهذه الدورة حرصت أن يكون للمهرجان بعدا عربيا حتى تنال الأغنية التونسية مكانتها العربية الحقيقية، مؤكدا أن إدارة المهرجان أعدّت ندوة فكرية متّصلة بصناعة الأغنية التونسية وترويجها على الصعيد العربي.

وتحدّث خلال مؤتمر صحفي عن تلقّي الهيئة المديرة للمهرجان 124 عملا، اللجنة المكلفة بالانتقاء اختارت 24 عملا 14 منها في مسابقة الأغنية الوترية و10 أعمال ستتنافس ضمن مسابقة "الأنماط الجديدة"، ورُصدت لها جوائز مالية هامة قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار.

واختارت هيئة المهرجان أن تنوع في سهرات مسابقة "الأغنية الوترية" بين عروض المتسابقين وتكريم صانعي مجد الأغنية في تونس من خلال العودة بمختارات من المدونة الموسيقية التونسية الأصيلة مع ألمع الأصوات التونسية، وذلك تماشيا مع تصور الدورة في التلاقي بين الأجيال.

وسيتم في بقية سهرات المهرجان تكريم مجموعات من القامات الموسيقية الراحلة والتي تركت بصمتها في الساحة الموسيقية التونسية والعربية، وهم محمد الجموسي ونعمة والهادي الجويني وعُليّة وعلي الرياحي وصليحة، فيما يتمّ خلال السهرات المخصّصة لمسابقة الأغنية الوترية تكريم عازف الناي جلول الجلاصي والشاعر علي الورتاني والملحنين ومحمد عبيد وعبد الكريم صحابو، والمغنّون عائش، جمال الشابي وشريف علوي، فضلا عن العازفين عبد المجيد بن عبد الله ومحمد سفيان ثامري وسيف الله بن عبد الرزاق وعبد الباسط المتسهل وشكري بهلول.

وبلغ عدد الأعمال المختارة في المسابقة 14 عملا في مسابقة "الأغنية الوترية" و10 أعمال في مسابقة "الأنماط الجديدة"، فيما رصدت إدارة المهرجان للأعمال الفائزة مبلغا ماليا إجماليا قيمته 100 ألف دينار (نحو 32 ألف دولار)، يتم تتويج ثلاثة أعمال في مسابقة الأغنية الوترية هي "جائزة المايكروفون الذهبي" والميكروفون الفضي" والميكروفون البرونزي"

أما المشاركون في مسابقة "الأنماط الجديدة"، فيتنافسون على جائزتيْن هما "الميكروفون الذهبي" والميكروفون الفضي"، كما رصدت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثلاث جوائز هي جائزة “أفضل مؤدي شاب" وجائزة "أفضل ملحن شاب" وجائزة "أفضل شاعر شاب"، بالإضافة إلى الجائزة الخاصة التي رصدها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى جانب جائزة الجمهور، حيث سيتم تركيز لوحتيْن رقميتيْن أمام قاعة الأوبرا ليتسنى للجمهور التصويت للمتسابقين بعد كل حفلة، كما سيتم التصويت كذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على الفايسبوك وكذلك على موقع واب المهرجان.

وإلى جانب عروض مسرح الأوبرا أعدت هيئة المهرجان برمجة موازية، من ذلك عرض الفنانة مريم نور الدين سجن النساء بمنوبة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وعرض الفنان سفيان سفطة في السجن المدني بأوذنة وعرض الفنان الزين الحداد بمركز رعاية المسنين بمنوبة.

أما المعهد العالي للموسيقى بتونس فيحتضن ندوة فكرية بعنوان "قطاع الموسيقى بتونس من الدولة الراعية إلى منظومة اقتصاد السوق"، وتهدف هذه الندوة إلى طرح بعض الإشكاليات التى تحول دون نمو الصناعات الموسيقية بتونس والتى يمكن لأصحاب القرار اعتمادها كمنطلقات من أجل تعديل بعض القوانين وتحيينها لمسايرة المتغيرات وتطوير القطاع الموسيقى.

وعملت إدارة الدورة الحادية والعشرين على جمع أرشيف هذا المهرجان، وخصّصت جزءا منه لتنظيم معرض يوثّق لتاريخ المهرجان منذ انبعاثه سنة 1987 حتى سنة 2008 ويوثّق عودته في الدورة العشرين سنة 2021 بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاما.