شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات نقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل، منذ قليل، النصاب القانونى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10% من عدد الأعضاء المقدرين بـ220 عضوًا، والمقامة داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وشارك فى الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، شأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.



























































