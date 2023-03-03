شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى ونجلاء بدر وأحمد فهمى وريم مصطفى يشاركون فى انتخابات الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى، منذ قليل، كل من يحيى الفخرانى، ونجلاء بدر، وأحمد فهمى، وريم مصطفى، وسامى مغاورى، ومحمد الشرنوبى، والمخرج مازن الغرباوى، والفنان محمد محمود، وطارق النهرى، ونشوى مصطفى، وماجد المصرى، بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية التى يتنافس عليها عدد من الفنانين، على مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمقامة داخل نادي النقابة.

وشارك فى التصويت أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولي كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، وأيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.